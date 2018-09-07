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Водное поло. Кубок мира. Женщины. Четвертьфинал. Россия — ЮАР (прямая видеотрансляция)
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Водное поло. Кубок мира. Женщины. Четвертьфинал. Россия — ЮАР (прямая видеотрансляция) 

Российский стадион 36 минут назад
Фото: Российский стадион
В четвертьфинале Кубка мира по водному поло среди женских команд, который проходит в Сургуте, сборная России сыграет с командой ЮАР.
На групповом этапе российские ватерполистки одержали три победы, последовательно обыграв испанок — 13:9, австралиек — 14:8 и команду Китая — 19:11. Сборная ЮАР потерпела три разгромных поражения от команд Канады — 3:18, США — 1:26 и Новой Зеландии — 4:10. Россиянки заняли первое место в группе В, спортсменки ЮАР — 4-е в группе А.
Финальная игра, которая и выявит обладателей Кубка мира, пройдет 9 сентября.
Начало трансляции четвертьфинального матча Россия — ЮАР — в 17:20 мск.
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