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Чехия — Украина — 1:2 (обзор)
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Чехия — Украина — 1:2 (обзор) 

Soccer News 17 часов назад
Фото: Soccer News
Смотрите видеообзор матча Лиги Наций, в котором сборная Украины в гостях одержала волевую победу над национальной командой Чехии.
Также читайте отчет об игре.
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