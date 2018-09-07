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Игрок сборной России по баскетболу прокомментировал поражение в товарищеском матче против Израиля
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Игрок сборной России по баскетболу прокомментировал поражение в товарищеском матче против Израиля 

RT на русском 32 минуты назад
Фото: RT на русском
Форвард сборной России по баскетболу Семен Антонов в беседе с Nation News прокомментировал поражение в товарищеском матче против Израиля со счётом 71:93.
«Это обусловлено, в первую очередь, нашей плохой игрой в защите, потому что пропустили 93 очка. В принципе, забили 70. В прошлом году на Европе мы выигрывали и с меньшим результатом», — заявил он.
По его словам, было много ненужных потерь, приведших к быстрым атакам израильской команды.
Антонов выразил уверенность, что россиянам удастся наладить игру.
«Это была первая товарищеская игра, взаимопонимание надо ещё отрабатывать. У нас есть чуть больше недели, и самое главное, что у нас есть ещё один матч. Нам нужно сделать выводы и оставаться единым коллективом», — добавил баскетболист.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Сергей Базаревич резко отреагировал на поражение в товарищеском матче с командой Израиля.
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