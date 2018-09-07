Игрок сборной России по баскетболу прокомментировал поражение в товарищеском матче против Израиля

Форвард сборной России по баскетболу Семен Антонов в беседе с Nation News прокомментировал поражение в товарищеском матче против Израиля со счётом 71:93.

«Это обусловлено, в первую очередь, нашей плохой игрой в защите, потому что пропустили 93 очка. В принципе, забили 70. В прошлом году на Европе мы выигрывали и с меньшим результатом», — заявил он.

По его словам, было много ненужных потерь, приведших к быстрым атакам израильской команды.

Антонов выразил уверенность, что россиянам удастся наладить игру.

«Это была первая товарищеская игра, взаимопонимание надо ещё отрабатывать. У нас есть чуть больше недели, и самое главное, что у нас есть ещё один матч. Нам нужно сделать выводы и оставаться единым коллективом», — добавил баскетболист.