Новым талисманом сборной Белоруссии стал робот с мечом-вышиванкой

Сборная Белоруссии по футболу представила свой новый талисман, которым стал робот-трансформер по имени Ваяр, что с белорусского языка переводится как «воин», сообщает Sport24.

Маскот был презентован перед стартом белорусов в Лиге наций УЕФА, где 8 сентября команда из Белоруссии сыграет с национальной командой Сан-Марино. Робот с мечом-вышиванкой сменил на этом посту предыдущего героя — крылатого воина в кольчуге.

"Трансформеры" — серия американских мульфильмов, фильмов и игрушек, посвященная инопланетным разумным роботам, способным превращаться в какую-либо технику.