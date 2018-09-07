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Новым талисманом сборной Белоруссии стал робот с мечом-вышиванкой
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Новым талисманом сборной Белоруссии стал робот с мечом-вышиванкой 

Газета.Ru + ещё 1 31 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Сборная Белоруссии по футболу представила свой новый талисман, которым стал робот-трансформер по имени Ваяр, что с белорусского языка переводится как «воин», сообщает Sport24.
Маскот был презентован перед стартом белорусов в Лиге наций УЕФА, где 8 сентября команда из Белоруссии сыграет с национальной командой Сан-Марино. Робот с мечом-вышиванкой сменил на этом посту предыдущего героя — крылатого воина в кольчуге.
"Трансформеры" — серия американских мульфильмов, фильмов и игрушек, посвященная инопланетным разумным роботам, способным превращаться в какую-либо технику.
Ранее сообщалось, что брестское «Динамо» проверит информацию о назначении председателя правления клуба Диего Марадоны техническим директором мексиканского «Дорадос Де Синалоа».
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