Смертин: футболисты сборной России переживают эмоциональный подъем

Экс-полузащитник московского «Динамо» Евгений Смертин в эксклюзивном интервью "Газете.Ru" поделился ожиданиями от первого официального матча сборной России в рамках Лиги наций УЕФА.

"Наверное, никто результата не отменял, как ни назови игру — хоть товарищеской, хоть контрольной. Но мы посмотрим по матчу, чего от этой игры хочет сам тренер — какой будет состав, может быть, новые игроки выйдут, тактические схемы попробуют. Все будет зависеть от этого. Результат важен, но он не будет стоять на первом месте", — заявил Смертин.

Кроме того, экс-футболист поделился впечатлениями и от физической формы российских футболистов.

"Почему игроки не приведены в форму? Они что, в чемпионате не играют, не тренируются? Чемпионат только начался, он в самом разгаре, игроки еще не устали от клубных матче и от сборной. Они, наоборот, должны быть в эмоциональном плане после такого домашнего чемпионата мира быть на подъеме", — уверен Смертин.

Полную версию интервью вы можете прочитать по этой ссылке.

Ранее сборная России обратилась к болельщикам перед стартом Лиги наций.