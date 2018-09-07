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Азербайджан сыграл вничью с Косово в Лиге наций
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Азербайджан сыграл вничью с Косово в Лиге наций 

Чемпионат.com + ещё 3 34 минуты назад
Сборная Азербайджана не сумела победить команду Косово в матче стартового тура Лиги наций УЕФА. Встреча прошла в Баку на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 0:0.
Соперниками сборных Азербайджана и Косово по группе 3 в лиге D являются национальные команды Фарерских островов и Мальты, которые сыграют друг с другом сегодня, 7 сентября.
В следующем матче сборная Азербайджана на выезде встретится с Мальтой, национальная команда Косово дома будет противостоять Фарерским островам. Обе игры состоятся 10 сентября.
Напомним, сегодня свой первый матч в Лиге наций проведёт сборная России, которая сыграет с Турцией в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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