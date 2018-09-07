Аяз Гулиев: «Сербия и Египет — похожие команды, очень неуступчивые»

Полузащитник молодежной сборной России Аяз Гулиев после товарищеского матча против Египта (1:1) подчеркнул, что у команды есть шансы выйти в финальную стадию чемпионата Европы.

— Думаю, что Сербия и Египет — похожие команды, как по характеру, так и по игре, очень неуступчивые. Сегодня была тренировка перед игрой с сербами в плане борьбы, — сказал Гулиев.

— Сербы кажутся сильнее?

— В прошлом матче играли нормально. Может быть, в контроле мяча Сербия сильнее, но по характеру — нет.

— Какие, по ощущениям, шансы на выход в финальную стадию чемпионата Европы?

— Шансы есть, нужно просто настраиваться на победу в каждом матче, выкладываться по полной, помнить, что если пропустить — станет тяжелее. Как-то так.

— Сегодня было скользкое поле, многим игрокам сборной Египта оказывали медицинскую помощь. Ваша замена связана с риском получить травму?

— Нет, мы с тренером заранее обговорили, кто когда выходит. (Иван Торопцев)

Отборочный матч чемпионата Европы-2019 U-21 Россия — Сербия пройдет в Нижнем Новгороде во вторник, 11 сентября.