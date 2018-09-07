Прогноз на матч Люксембург — Молдова: наберут ли очки молдаване в дебютном матче в Лиге наций

Люксембург — Молдова. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (08.09.2018, 21:45 мск).

Сборные Люксембурга и Молдовы начнут свои выступления в Лиге наций очной встречей. Команды выступают во второй группе лиги D, где настроены составить конкуренцию сборной Беларуси в борьбе за повышение в классе. В этом матче букмекеры отдают небольшое предпочтение в своих котировках люксембуржцам.

Коэффициенты на матч: П1 — 2.41, X — 3.10, П2 — 3.40. ТБ 2,5 — 3.30, ТМ 2,5 — 1.39.

Сборная Люксембурга

Люксембургский футбол за последний год сделал огромный шаг вперёд. Ранее победа сборной Люксембурга всегда воспринималась как большая сенсация, но вот с июня 2017-го года она выиграла целых 6 матчей, включая один официальный матч. Год назад люксембуржцы смогли дома обыграть сборную Беларуси (1:0), и в итоге финишировали выше белорусов в отборочной группе ЧМ-2018. Со сборной Люксембурга продолжает работать Люк Хольц , который уже больше восьми лет тренирует её. В этом году команду провела 5 товарищеских матчей. Весной был обыгран немецкий клуб «Карлсруэ» (3:1) и сборная Мальты (1:0), а проиграли люксембуржцы Австрии (0:4). На летнем сборе была ничья с Сенегалом (0:0) и победа над Грузией (1:0).

Сборная Молдовы

Сборная Молдовы уже основательно подзабыла вкус победы, не побеждая с марта 2017-го года, когда в товарищеском матче удалось обыграть сборную Сан-Марино. А ведь с того времени было сыграно 13 матчей. В официальных же матчах молдаване не выигрывали с 2013-го года. В отборе на ЧМ-2018 сборная Молдовы набрала всего лишь 2 очка, уверенно заняв последнее место. После такого провала был уволен российский тренер Игорь Добровольский . Его место занял Александр Спиридон, долгие годы работавший в донецком «Шахтёре» помощником Мирчи Луческу , а также сезон отработав ассистентом в "Зените" . Но с новым тренером молдаване также не могут победить, сперва сыграв вничью с Азербайджаном (0:0), после чего были поражения от Саудовской Аравии (0:3) и Кот-д'Ивуара (1:2), а в июне была ничья с Арменией (0:0).

Где смотреть матч

Телеканал «Матч! Футбол 3» покажет в прямом эфире матч между сборными Люксембурга и Молдовы, начиная с 21:35 по московскому времени. Текстовая трансляция этого матча состоится на спортивном портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Сборные Люксембурга и Молдовы ранее встречались четырежды. В товарищеском матче 2003-го года молдоване смогли победить 2:1, а вот последующие 3 встречи, включая два матча отбора на ЧМ-2010, закончились с одинаковым ничейным счётом 0:0.

Интересные факты

Сборная Люксембурга проиграла лишь 1 матч из последних семи (+4=2-1, 8:7);

Сборная Люксембурга выиграла лишь 1 официальный матч из последних 13-ти (+1=3-9, 10:36);

Последние 3 встречи между сборными Люксембурга и Молдовы закончились с одинаковым счётом 0:0;

Сборная Молдовы имеет 13-матчевую безвыигрышную серию (+0=4-9, 5:22);

Сборная Молдовы имеет 20-матчевую безвыигрышную серию в официальных матчах (+0=4-16, 8:39).