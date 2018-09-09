Сборная Люксембурга победила Молдову благодаря голу игрока «Уфы»

Сборная Люксембурга разгромно обыграла команду Молдовы в матче Лиги наций, сообщает Sport24.

Матч завершился со счетом 4:0 в пользу люксембургской команды. Один из мячей забил полузащитник «Уфы» Оливье Тилль, перешедший в российский клуб из команды «Прогрес» перед закрытием летнего трансферного окна.

Также мячи на свой счет записали Кевин Малге, Данель Синани и Кристофер Мартинс Перейра.

Следующий матч Люксембург сыграет 11 сентября на выезде с Сан-Марино, а Молдавия в этот же день встретится со сборной Белоруссии.

Ранее тренер Белоруссии заявил, что важно было начать с уверенной победы.