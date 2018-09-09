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Сборная Люксембурга победила Молдову благодаря голу игрока «Уфы»
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Сборная Люксембурга победила Молдову благодаря голу игрока «Уфы» 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Сборная Люксембурга разгромно обыграла команду Молдовы в матче Лиги наций, сообщает Sport24.
Матч завершился со счетом 4:0 в пользу люксембургской команды. Один из мячей забил полузащитник «Уфы» Оливье Тилль, перешедший в российский клуб из команды «Прогрес» перед закрытием летнего трансферного окна.
Также мячи на свой счет записали Кевин Малге, Данель Синани и Кристофер Мартинс Перейра.
Следующий матч Люксембург сыграет 11 сентября на выезде с Сан-Марино, а Молдавия в этот же день встретится со сборной Белоруссии.
Ранее тренер Белоруссии заявил, что важно было начать с уверенной победы.
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