Турция — Россия. После первого тайма счет ничейный — 1:1

Сборная России по футболу в турецком Трабзоне проводит дебютную встречу в рамках Лиги наций и первый матч после домашнего чемпионата мира. Соперник — команда Турции. После первого тайма счет ничейный — 1:1.