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Турция — Россия. После первого тайма счет ничейный — 1:1
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Турция — Россия. После первого тайма счет ничейный — 1:1 

Вести.Ru + ещё 2 24 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Сборная России по футболу в турецком Трабзоне проводит дебютную встречу в рамках Лиги наций и первый матч после домашнего чемпионата мира. Соперник — команда Турции. После первого тайма счет ничейный — 1:1.
В целом первые 45 минут матча прошли при значительном преимуществе российской команды. Уже на 13-й минуте Денис Черышев мощным ударом в одно касание вывел сборную России вперед. Наши футболисты не остановились и продолжили атаковать. Однако создав несколько опасных моментов, забить еще так и не удалось. А вот турецкая команда наказала нас за секундную расслабленность. После быстрого розыгрыша штрафного туркам удался навес, после которого мяч отскочил к свободному Сердару Азизу. Защитник сборной Турции сильным ударом пробил Андрея Лунева — 1:1.
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