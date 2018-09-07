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Дзюба вывел сборную России вперёд в матче с Турцией
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Дзюба вывел сборную России вперёд в матче с Турцией 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
В рамках первого тура Лиги Наций сборная России вышла вперёд в матче с Турцией.
На 49-й минуте голом отличился нападающий Артём Дзюба.
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