Кондогбия принял неожиданное решение в плане выбора сборной

Как сообщает AS, 25-летний француз решил выступать за национальную команду Центральноафриканской Республики.

Отметим, что Кондогбия сыграл за сборную Франции 5 матчей, однако все они были товарищескими.