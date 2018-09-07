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Дубль Батшуайи помог сборной Бельгии разгромить Шотландию в товарищеском матче
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Дубль Батшуайи помог сборной Бельгии разгромить Шотландию в товарищеском матче 

Чемпионат.com + ещё 6 49 минут назад
Фото: Soccer News
В товарищеском матче сборная Шотландии принимала на своём поле Бельгию. Встреча проходила на стадионе «Хэмпден Парк» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.
В составе победителей дублем отметился форвард Миши Батшуайи, который появился на поле во втором тайме после замены. Ещё по голу на свой счёт записали нападающий Ромелу Лукаку и полузащитник Эден Азар.
Для сборной Бельгии эта встреча стала первой после чемпионата мира 2018 года, на котором подопечные Роберто Мартинеса стали бронзовыми призёрами.
10 сентября сборная Шотландии в матче Лиги наций УЕФА примет на своём поле команду Албании. Бельгийская сборная во встрече Лиги наций на выезде сыграет с командой Исландии 11 сентября.
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