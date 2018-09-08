Сборная Бельгии разгромила Шотландию в товарищеской игре

Сборная Бельгии в товарищеском матче разгромила Шотландию со счетом 4:0, сообщает Sport24.

Это был первый матч бельгийцев после чемпионата мира — 2018 в России, где она заняли третье место.

В этой встрече дубль оформил Миши Батшуайи, а также забитые мячи записали на свой счет Ромелу Лукаку и Эден Азар

Ранее сборная Италии вырвала ничью у Польши в матче Лиги наций.

Товарищеские матчи (сборные). Шотландия — Бельгия — 0:4 Голы: 0:1 — Лукаку, 28; 0:2 — Азар, 46; 0:3 — Батшуайи, 52; 0:4 — Батшуайи, 60.