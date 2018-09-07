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Гол Жоржиньо помог сборной Италии избежать поражения от Польши в Лиге наций
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Гол Жоржиньо помог сборной Италии избежать поражения от Польши в Лиге наций 

Чемпионат.com + ещё 4 51 минуту назад
Фото: ТАСС
Сборная Польши не сумела победить команду Италии в матче стартового тура Лиги наций УЕФА. Встреча прошла в Болонье (Италия) на стадионе «Ренато Далль’Ара» и завершился со счётом 1:1.
Автором первого гола стал полузащитник национальной команды Польши Пётр Зелиньски, отличившийся на 40-й минуте после передачи форварда Роберта Левандовского. Итальянцы сравняли счёт в конце второго тайма благодаря хавбеку Жоржиньо, который реализовал удар с 11-метровой отметки.
Соперником сборных Польши и Италии по группе 3 в Лиге A является национальная команда Португалии. Поляки сыграют с португальцами на своём поле 11 октября, итальянцы — в гостях 10 сентября.
Турнирную таблицу Лиги наций УЕФА можно посмотреть на «Чемпионате».
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