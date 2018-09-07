Гол Жоржиньо помог сборной Италии избежать поражения от Польши в Лиге наций

Сборная Польши не сумела победить команду Италии в матче стартового тура Лиги наций УЕФА. Встреча прошла в Болонье (Италия) на стадионе «Ренато Далль’Ара» и завершился со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник национальной команды Польши Пётр Зелиньски, отличившийся на 40-й минуте после передачи форварда Роберта Левандовского . Итальянцы сравняли счёт в конце второго тайма благодаря хавбеку Жоржиньо, который реализовал удар с 11-метровой отметки.

Соперником сборных Польши и Италии по группе 3 в Лиге A является национальная команда Португалии. Поляки сыграют с португальцами на своём поле 11 октября, итальянцы — в гостях 10 сентября.

Турнирную таблицу Лиги наций УЕФА можно посмотреть на «Чемпионате».