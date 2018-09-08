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Алаев: футболисты сборной России показали достойный уровень
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Алаев: футболисты сборной России показали достойный уровень 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал результат матча с сборных России и Турции (2:1) в рамках Лиги наций, передает Sport24.
"Для нас сегодня был очень важный матч, первый после ЧМ. Серьёзно обновилась команда, но наши ребята показали достойный уровень игры.
Здорово начинать новый турнир с победы. И, конечно, нам очень важно, что болельщики в нас верят, их энергетику команда чувствует. При этом хочу отметить высокий уровень организации игры и настоящую футбольную атмосферу на стадионе в Трабзоне", — заявил Алаев.
Ранее тренер сборной России назвал самые сложные минуты в игре с Турцией.
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