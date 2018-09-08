Алаев: футболисты сборной России показали достойный уровень

"Для нас сегодня был очень важный матч, первый после ЧМ. Серьёзно обновилась команда, но наши ребята показали достойный уровень игры.

Здорово начинать новый турнир с победы. И, конечно, нам очень важно, что болельщики в нас верят, их энергетику команда чувствует. При этом хочу отметить высокий уровень организации игры и настоящую футбольную атмосферу на стадионе в Трабзоне", — заявил Алаев.

Ранее тренер сборной России назвал самые сложные минуты в игре с Турцией.