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Александр Алаев: Здорово начинать новый турнир с победы
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Александр Алаев: Здорово начинать новый турнир с победы 

Советский спорт 18 минут назад
— Для нас сегодня был очень важный матч, первый после чемпионата мира. Серьезно обновилась команда, но наши ребята показали достойный уровень игры, здорово начинать новый турнир с победы. И, конечно, нам очень важно, что болельщики в нас верят, их энергетику команда чувствует. При этом хочу отметить высокий уровень организации игры и настоящую футбольную атмосферу на стадионе в Трабзоне, — приводит слова Алаева ТАСС.
Напомним, что 10 сентября российская сборная проведет товарищеский матч с командой Чехии.
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