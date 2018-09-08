Александр Алаев: Здорово начинать новый турнир с победы 

— Для нас сегодня был очень важный матч, первый после чемпионата мира. Серьезно обновилась команда, но наши ребята показали достойный уровень игры, здорово начинать новый турнир с победы. И, конечно, нам очень важно, что болельщики в нас верят, их энергетику команда чувствует. При этом хочу отметить высокий уровень организации игры и настоящую футбольную атмосферу на стадионе в Трабзоне, — приводит слова Алаева ТАСС.
Напомним, что 10 сентября российская сборная проведет товарищеский матч с командой Чехии.