Мостовой: футболист сборной России Черышев приучил болельщиков к красивым голам 

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Футболист сборной России Денис Черышев приучил болельщиков к красивым голам в своем исполнении. Об этом ТАСС заявил бывший футболист российской сборной Александр Мостовой.
В пятницу подопечные Станислава Черчесова в первом туре Лиги наций на выезде обыграли сборную Турции со счетом 2:1. Черышев отметился голом на 13-й минуте, еще один мяч на счету нападающего Артема Дзюбы (49).
"Выиграли, что самое главное, была ровная и равная игра. Хороший мяч забил Черышев, он уже приучил болельщиков к красивым голам. Я представил на его месте другого игрока — смог бы он так ударить? Думаю, что нет", — заявил Мостовой.
"Сейчас о каких-то изменениях в сборной говорить рано, в команде теперь все будет по-другому", — заключил эксперт.
Следующий матч Лиги наций сборная России проведет 11 октября против команды Швеции. Участники нового турнира, созданного по инициативе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.