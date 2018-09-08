Мостовой: футболист сборной России Черышев приучил болельщиков к красивым голам

В пятницу подопечные Станислава Черчесова в первом туре Лиги наций на выезде обыграли сборную Турции со счетом 2:1. Черышев отметился голом на 13-й минуте, еще один мяч на счету нападающего Артема Дзюбы (49).

"Выиграли, что самое главное, была ровная и равная игра. Хороший мяч забил Черышев, он уже приучил болельщиков к красивым голам. Я представил на его месте другого игрока — смог бы он так ударить? Думаю, что нет", — заявил Мостовой.

"Сейчас о каких-то изменениях в сборной говорить рано, в команде теперь все будет по-другому", — заключил эксперт.