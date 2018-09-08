Дзюба назвал голкипера Лунева «стеной»

Матч проходил на выезде и завершился со счетом 2:1 в пользу российской команды. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

"У нас стена стоит в воротах и поэтому спокойно. Сам матч получился непростым. Было душно. Но главное, что победили. Спасибо всем болельщикам, которые поддерживали нас, приехали сюда. Победили и это самое главное", — цитирует форварда официальный твиттер сборной России.

Ранее сборная России в Лиге наций дебютировала с победы.