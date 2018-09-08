Черышев: сборная России могла забить больше одного мяча в первом тайме матча с турками

ТРАБЗОН /Турция/, 8 сентября. / ТАСС /. Сборная России по футболу провела отличный первый тайм дебютного матча Лиги наций с командой Турции и могла забить более одного мяча. Такое мнение полузащитник Денис Черышев высказал в эфире телеканала «Матч ТВ».

Россияне стартовали в Лиге наций с гостевой победы над турками со счетом 2:1. В составе российской команды в первом тайме мяч забил Черышев, во втором — капитан сборной Артем Дзюба

"Сегодня показали хорошую игру, особенно в первом тайме, — отметил Черышев. — В первом тайме было много моментов забить, но не получилось. Во второй половине встречи собрались, забили второй мяч и затем уже играли от обороны".

"В концовке матча немного подсели из-за усталости, — добавил он. — Все-таки начало сезона сказывается. Нам еще надо над этим работать".

Следующий матч Лиги наций сборная России проведет 11 октября в Калининграде против команды Швеции. Турецкие футболисты встретятся со шведами 10 сентября. Россияне в этот день в товарищеском матче сыграют с командой Чехии, встреча пройдет в Ростове-на-Дону.