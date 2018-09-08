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Луческу рассказал, в чём сборная России превзошла Турцию в матче Лиги наций
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Луческу рассказал, в чём сборная России превзошла Турцию в матче Лиги наций 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Главный тренер сборной Турции по футболу Мирча Луческу прокомментировал игру своей команды в матче Лиги наций с Россией, который завершился победой отечественной команды со счётом 2:1.
«Мы совершили невероятные ошибки, когда пропускали голы. Но на самом деле я рад, мы создаём новую команду, стараемся больше делать упор на технику, а не на физику. Мы хорошо играли во втором тайме, но не все наши игроки были в хорошей форме. Соперник играл более агрессивно, чем мы», — цитирует румынского специалиста ТАСС.
По словам Луческу, в целом турецкие футболисты провели хороший матч и контролировали ситуацию на поле во втором тайме.
«Мы создали несколько моментов, но Андрей Лунёв был в невероятной форме», — добавил он.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла Турцию в Лиге наций.
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