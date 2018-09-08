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Мирча Луческу: Так проигрывать — не стыдно
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Мирча Луческу: Так проигрывать — не стыдно 

Советский спорт 1 час назад
Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу — о поражении от России (1:2) в матче Лиги наций.
— Мы в процессе строительства новой команды, это очень трудная работа, которая требует времени, — привозит слова Луческу «Матч ТВ». — Россия проделала очень качественную работу, перебегала нас в первом тайме.
Станислав Черчесов: Стиль сборной России отмечу одним словом — команда
Мы в свою очередь провели хороший второй тайм, но нам не хватило совсем немного, чтобы забить второй мяч.
У России — очень хороший вратарь, отличный пацан, знаю его по «Зениту». В одном из эпизодов он предотвратил наш второй гол.
Вообще у нас было два-три хороших шанса сравнять счет. Так проигрывать — не стыдно.
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