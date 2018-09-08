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Черчесов: стиль сборной России — команда. «Мы» — первое место, «я» — второе
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Черчесов: стиль сборной России — команда. «Мы» — первое место, «я» — второе 

Чемпионат.com + ещё 77 9 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал гостевую победу над Турцией (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций.
«Я рад, что мы начинаем с выездной победы над сильной командой Турции. Всё прошло так, как мы и предполагали. Идём дальше.
У нас новые футболисты, которых давно не было в сборной. Но есть и определённая система, от которой мы не отходим. В чём стиль сборной России? Отвечу одним словом. Наш стиль — команда. «Мы» — это первое, «я» — второе. Плюс, определённые связи после ЧМ ещё держатся, и нам важно их поддерживать.
Понятно, что футбол зависел от того, как мы сыграли на ЧМ-2018. Мы сознания повернули в другую сторону. Даже в ФНЛ посещаемость сейчас высокая. Есть импульс. Нужно продолжать, мы на правильном пути. Нужно не переоценивать себя и продолжать создавать команду», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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