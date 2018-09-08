Черчесов: стиль сборной России — команда. «Мы» — первое место, «я» — второе

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал гостевую победу над Турцией (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций.

«Я рад, что мы начинаем с выездной победы над сильной командой Турции. Всё прошло так, как мы и предполагали. Идём дальше.

У нас новые футболисты, которых давно не было в сборной. Но есть и определённая система, от которой мы не отходим. В чём стиль сборной России? Отвечу одним словом. Наш стиль — команда. «Мы» — это первое, «я» — второе. Плюс, определённые связи после ЧМ ещё держатся, и нам важно их поддерживать.