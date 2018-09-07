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Черышев забил первый мяч сборной России после чемпионата мира
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Черышев забил первый мяч сборной России после чемпионата мира 

Газета.Ru + ещё 83 14 часов назад
Полузащитник сборной России и испанской «Валенсии» Денис Черышев открыл счет в матче Лиги наций против сборной Турции, сообщает "Советский спорт".
После навеса с правого фланга от Марио Фернандеса, Артем Дзюба в высоком прыжке подставил голову и мяч отскочил к Черышеву. Российскому полузащитнику оставалось расстрелять в упор голкипера сборной Турции, что он и сделал.
"Газета.Ru" ведет прямую текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Ранее сборная России обратилась к болельщикам перед стартом Лиги наций.
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