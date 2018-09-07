Черышев забил первый мяч сборной России после чемпионата мира 

Полузащитник сборной России и испанской «Валенсии» Денис Черышев открыл счет в матче Лиги наций против сборной Турции, сообщает "Советский спорт".
После навеса с правого фланга от Марио Фернандеса, Артем Дзюба в высоком прыжке подставил голову и мяч отскочил к Черышеву. Российскому полузащитнику оставалось расстрелять в упор голкипера сборной Турции, что он и сделал.
"Газета.Ru" ведет прямую текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Ранее сборная России обратилась к болельщикам перед стартом Лиги наций.