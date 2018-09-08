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Хавбек сборной Турции раскритиковал болельщиков за недостаточную поддержку
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Хавбек сборной Турции раскритиковал болельщиков за недостаточную поддержку 

Газета.Ru + ещё 85 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Хавбек сборной Турции Дженгиз Ундер раскритиковал своих болельщиков после матча первого тура Лиги наций с Россией, передает Sport24.
"Мы упорно работали на этой неделе, анализировали соперника каждый день. Но показать ту игру, которую хотели, не смогли. Второй тайм мы провели заметно лучше, владели мячом 75% времени. Мы много атаковали, но мяч все никак не залетал в сетку. Теперь нужно сосредоточиться на следующей игре со Швецией, нам необходимо побеждать.
Россия — хорошая агрессивная команда. Они действовали с большим напором. Я бы не сказал, что мы плохо играли. После того, как счет стал 1:2, трибуны затихли. Болельщики могли бы поддержать нас получше. Не понимаю, почему второй тайм получился таким. При поддержке стадиона мы могли бы атаковать больше", — цитирует Ундера Hurriyet.
Следующий матч сборной России состоится 10 сентября против национальной команды Чехии.
Ранее Артем Дзюба назвал «счастьем» капитанскую повязку в сборной.
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