Хавбек сборной Турции раскритиковал болельщиков за недостаточную поддержку

Хавбек сборной Турции Дженгиз Ундер раскритиковал своих болельщиков после матча первого тура Лиги наций с Россией, передает Sport24.

"Мы упорно работали на этой неделе, анализировали соперника каждый день. Но показать ту игру, которую хотели, не смогли. Второй тайм мы провели заметно лучше, владели мячом 75% времени. Мы много атаковали, но мяч все никак не залетал в сетку. Теперь нужно сосредоточиться на следующей игре со Швецией, нам необходимо побеждать.

Россия — хорошая агрессивная команда. Они действовали с большим напором. Я бы не сказал, что мы плохо играли. После того, как счет стал 1:2, трибуны затихли. Болельщики могли бы поддержать нас получше. Не понимаю, почему второй тайм получился таким. При поддержке стадиона мы могли бы атаковать больше", — цитирует Ундера Hurriyet

Следующий матч сборной России состоится 10 сентября против национальной команды Чехии.