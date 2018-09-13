18 очков Хвостова не помогли россиянам в матче со сборной Чехии

Сборная России уступила команде Чехии в матче отборочного турнира чемпионата мира по баскетболу 2019 года. Россияне стартовали в матче чуть хуже хозяев площадки, однако к большому перерыву смогли выравнять положение, даже выйдя вперёд на два очка — 39:37.

Третья четверть прошла в равной борьбе команд, а в заключительной десятиминутке суть сильнее оказались чехи, которым удалось в концовке матча вырвать победу у россиян. Итоговый счёт встречи — 80:78 (27:24, 10:15, 19:19, 24:20) в пользу сборной Чехии.

В составе сборной России самым результативным оказался Дмитрий Хвостов , набравший 18 очков. Ещё 16 очков на свой счёт записал Алексей Швед

В другом матче группы К сборная Франции переиграла команду Болгарии со счётом 74:68 (26:23, 19:21, 14:14, 15:10).