Экс-тренеру «Зенита» было стыдно за игру Чехии в матче с Россией

"К сожалению, у меня не находится никаких слов, чтобы хоть как-то оправдать разгромный счет в товарищеском матче между сборными России и Чехии. Мне стыдно за тот футбол, который показала команда Чехии в этом матче.

При этом стоит понимать, что проблема чешского футбола и главной команды страны куда глубже. У тренера, мягко говоря, мало опыта, он не может настроить команду и направить ее в правильное русло, все это конечно грустно, но это надо признать.

Игроки чешской сборной могут хорошо выступать на клубном европейском уровне, однако на уровне национальных команд все выглядит сущим кошмаром. Совсем недавно сборная Чехии была одной из лучших в Европе, а сейчас невозможно подобрать слов, чтобы описать ту катастрофу, которая происходит", — заявил Петржела.

Ранее Мутко заявил, что российские футболисты играют с удовольствием.