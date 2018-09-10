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Экс-тренеру «Зенита» было стыдно за игру Чехии в матче с Россией
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Экс-тренеру «Зенита» было стыдно за игру Чехии в матче с Россией 

Газета.Ru + ещё 66 10 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал разгромное поражение Чехии от сборной России (1:5) в товарищеском матче, передает ТАСС.
"К сожалению, у меня не находится никаких слов, чтобы хоть как-то оправдать разгромный счет в товарищеском матче между сборными России и Чехии. Мне стыдно за тот футбол, который показала команда Чехии в этом матче.
При этом стоит понимать, что проблема чешского футбола и главной команды страны куда глубже. У тренера, мягко говоря, мало опыта, он не может настроить команду и направить ее в правильное русло, все это конечно грустно, но это надо признать.
Игроки чешской сборной могут хорошо выступать на клубном европейском уровне, однако на уровне национальных команд все выглядит сущим кошмаром. Совсем недавно сборная Чехии была одной из лучших в Европе, а сейчас невозможно подобрать слов, чтобы описать ту катастрофу, которая происходит", — заявил Петржела.
Ранее Мутко заявил, что российские футболисты играют с удовольствием.
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