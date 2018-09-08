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Георгий Джикия: Начали новый турнир с победы над хорошей и крепкой командой
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Георгий Джикия: Начали новый турнир с победы над хорошей и крепкой командой 

Советский спорт 1 час назад
— Все ребята чувствуют себя достаточно уверенно. Чемпионат мира уже закончился, нужно двигаться дальше. Началась Лига наций, все сосредоточены на этом турнире.
Артем Дзюба: Что в еврокубках, что на уровне сборных — нужно болеть за свою страну
Начали новый турнир с победы над хорошей и крепкой командой. Что самое главное — выиграли, у всех хорошее настроение, готовимся к контрольной игре. Все идет своим чередом, — цитирует Джикию ТАСС.
Добавим, что 10 сентября российская сборная проведет товарищеский матч с командой Чехии.
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