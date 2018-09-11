Максим Деменко: Не знаю, что сделал с командой Черчесов, но это вообще другая сборная

— В последних матчах я смотрю на нашу сборную и не могу нарадоваться. Это вообще другая сборная, по сравнению с той, что была раньше. Не знаю, что сделал с командой Черчесов. Ребята бьются друг за друга. Видимо, атмосфера внутри команды очень хорошая, и в этом заслуга главного тренера. Даже те ребята, кто не играет, переживают друг за друга.

Юрий Газинский : В целом по счету можно сказать, что с Чехией играли достаточно неплохо

Я просто нахожусь под большим впечатлением. Многие думали, что возможны и провальные игры после чемпионата мира, но сейчас наша команда выглядит чуть ли не лучше, чем на турнире. Может быть, уровень Турции и Чехии не так высок, но в этих командах выступают лучшие футболисты своих стран, и оправдания их поражению нет, кто бы что ни говорил.

«Евро-футбол.ру». Думаю, Черчесов после чемпионата мира провел беседу с нашими ребятами и сказал им, что мы можем многое. Главное продолжать в том же духе, и появится больше уверенности. Мы вполне можем выйти на тот уровень, который у нас был во времена Советского Союз, — передает слова Деменко