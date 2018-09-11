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Максим Деменко: Не знаю, что сделал с командой Черчесов, но это вообще другая сборная
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Максим Деменко: Не знаю, что сделал с командой Черчесов, но это вообще другая сборная 

Советский спорт + ещё 14 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
— В последних матчах я смотрю на нашу сборную и не могу нарадоваться. Это вообще другая сборная, по сравнению с той, что была раньше. Не знаю, что сделал с командой Черчесов. Ребята бьются друг за друга. Видимо, атмосфера внутри команды очень хорошая, и в этом заслуга главного тренера. Даже те ребята, кто не играет, переживают друг за друга.
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Я просто нахожусь под большим впечатлением. Многие думали, что возможны и провальные игры после чемпионата мира, но сейчас наша команда выглядит чуть ли не лучше, чем на турнире. Может быть, уровень Турции и Чехии не так высок, но в этих командах выступают лучшие футболисты своих стран, и оправдания их поражению нет, кто бы что ни говорил.
Думаю, Черчесов после чемпионата мира провел беседу с нашими ребятами и сказал им, что мы можем многое. Главное продолжать в том же духе, и появится больше уверенности. Мы вполне можем выйти на тот уровень, который у нас был во времена Советского Союз, — передает слова Деменко «Евро-футбол.ру».
Напомним, что 7 сентября подопечные Станислава Черчесова обыграли команду Турции (2:1) в первом матче группового этапа Лиги наций.
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