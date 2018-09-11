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РФС поблагодарил Ростов за организацию товарищеского матча Россия — Чехия
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РФС поблагодарил Ростов за организацию товарищеского матча Россия — Чехия 

Газета.Ru + ещё 151 11 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Российский футбольный союз (РФС) поблагодарил Ростовскую область за организацию товарищеского матча между Россией и Чехией, передает ТАСС.
Об этом проинформировал первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.
"Матч прошел отлично, на высоком уровне. РФС поблагодарил Ростовскую область за проведенный матч", — заявил Гуськов.
Встреча прошла 10 сентября и завершилась разгромной победой России со счетом 5:1. Стадион «Ростов Арена», на котором был сыгран матч, был построен специально к чемпионату мира по футболу в 2018 году.
Ранее Колобков заявил, что на игру сборной России было приятно смотреть.
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