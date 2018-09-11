РФС поблагодарил Ростов за организацию товарищеского матча Россия — Чехия

Об этом проинформировал первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов

"Матч прошел отлично, на высоком уровне. РФС поблагодарил Ростовскую область за проведенный матч", — заявил Гуськов.

Встреча прошла 10 сентября и завершилась разгромной победой России со счетом 5:1. Стадион «Ростов Арена», на котором был сыгран матч, был построен специально к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Ранее Колобков заявил, что на игру сборной России было приятно смотреть.