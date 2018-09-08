Защитник сборной России: команда уверена в себе

Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал победу национальной команды в выездном матче с Турцией (2:1) в рамках Лиги наций, передает Sport24.

"Хорошо сыграли, победили 2:1 крепкую команду. Еще и на выезде. Самое главное — результат. Готовимся к следующей игре, все идет своим чередом.

Чувствуется, что сборная России уверена в себе. Но чемпионат мира закончился, надо двигаться дальше.

Мешали ли конфети? Да нет, все нормально. Пара моментов была с риском, но ничего страшного. Мы с пониманием к этому отнеслись.

С коленом ничего страшного. Рабочие моменты", — заявил футболист.

Ранее сообщалось, что Черышев считает, что сборная России могла забить больше.