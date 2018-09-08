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Защитник сборной России: команда уверена в себе
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Защитник сборной России: команда уверена в себе 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал победу национальной команды в выездном матче с Турцией (2:1) в рамках Лиги наций, передает Sport24.
"Хорошо сыграли, победили 2:1 крепкую команду. Еще и на выезде. Самое главное — результат. Готовимся к следующей игре, все идет своим чередом.
Чувствуется, что сборная России уверена в себе. Но чемпионат мира закончился, надо двигаться дальше.
Мешали ли конфети? Да нет, все нормально. Пара моментов была с риском, но ничего страшного. Мы с пониманием к этому отнеслись.
С коленом ничего страшного. Рабочие моменты", — заявил футболист.
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Ранее сообщалось, что Черышев считает, что сборная России могла забить больше.
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