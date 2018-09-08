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Джикия: после ЧМ-2018 сборная России стала увереннее в себе
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Джикия: после ЧМ-2018 сборная России стала увереннее в себе 

Чемпионат.com + ещё 2 58 минут назад
Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал победу над Турцией (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
«Хорошо провели матч, главное — выиграли. Всех с победой, спасибо болельщикам. Что касается момента с пропущенным голом, то пока никакого разбора не было. Мы начали выступление в Лиге наций с победы над хорошей и крепкой командой. У всех хорошее настроение. Готовимся к следующей контрольной игре. Всё идёт своим чередом — всё хорошо.
Стала ли сборная России увереннее в себе после чемпионата мира? Да, все ребята чувствуют себя уверенно. Чемпионат мира закончился, надо двигаться дальше.
Что касается того, не мешали ли конфетти на поле, то пару моментов было, но без риска действовали. У болельщиков был праздник, ничего страшного. С пониманием отнеслись. Главное — всех с победой», — передаёт слова Джикия корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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