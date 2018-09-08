Джикия: после ЧМ-2018 сборная России стала увереннее в себе

Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал победу над Турцией (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

«Хорошо провели матч, главное — выиграли. Всех с победой, спасибо болельщикам. Что касается момента с пропущенным голом, то пока никакого разбора не было. Мы начали выступление в Лиге наций с победы над хорошей и крепкой командой. У всех хорошее настроение. Готовимся к следующей контрольной игре. Всё идёт своим чередом — всё хорошо.

Стала ли сборная России увереннее в себе после чемпионата мира? Да, все ребята чувствуют себя уверенно. Чемпионат мира закончился, надо двигаться дальше.