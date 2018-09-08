Черышев: «В концовке матча подсели из-за усталости, сказывается начало сезона»

Полузащитник сборной России Денис Черышев заявил, что команда провела отличный первый тайм дебютного матча Лиги наций с Турцией (2:1) и могла забить более одного мяча.

В составе российской команды в первом тайме мяч забил Черышев, во втором — капитан сборной Артём Дзюба

"Сегодня показали хорошую игру, особенно в первом тайме, — отметил Черышев. — В первом тайме было много моментов забить, но не получилось. Во второй половине встречи собрались, забили второй мяч и затем уже играли от обороны".

"В концовке матча немного подсели из-за усталости, — добавил он. — Все-таки начало сезона сказывается. Нам еще надо над этим работать".

Следующий матч Лиги наций сборная России проведет 11 октября в Калининграде против команды Швеции.