Станислав Черчесов: чемпионат мира придал нам уверенности

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал дебютную победу команды в Лиге наций. Россияне одержали победу над сборной Турции со счетом 2:1.

"Благодарен команде, что ребята выстояли и удержали победу, — сказал Черчесов, которого цитирует ТАСС . — Те, кто были готовы лучше, те сегодня и сыграли. Понятно, что чемпионат мира придал нам определенную уверенность. Вы в этом убедились. Рад, что мы стартовали в турнире с победы".

Кроме того, наставник российской команды определил стиль сборной России. По мнению специалиста, его можно охарактеризовать словом «команда».

"Наш стиль я назову одним словом — команда, — добавил Черчесов. — «Мы» — на первом месте, «я» — уже потом. Связи с чемпионата мира держатся. Сегодня нас не хватило на всю игру, а на чемпионате мира мы спокойно выдерживали 120 минут, вот это немного напрягает".