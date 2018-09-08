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Станислав Черчесов: чемпионат мира придал нам уверенности
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Станислав Черчесов: чемпионат мира придал нам уверенности 

Вести.Ru 47 минут назад
Фото: Вести.Ru
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал дебютную победу команды в Лиге наций. Россияне одержали победу над сборной Турции со счетом 2:1.
"Благодарен команде, что ребята выстояли и удержали победу, — сказал Черчесов, которого цитирует ТАСС. — Те, кто были готовы лучше, те сегодня и сыграли. Понятно, что чемпионат мира придал нам определенную уверенность. Вы в этом убедились. Рад, что мы стартовали в турнире с победы".
Кроме того, наставник российской команды определил стиль сборной России. По мнению специалиста, его можно охарактеризовать словом «команда».
"Наш стиль я назову одним словом — команда, — добавил Черчесов. — «Мы» — на первом месте, «я» — уже потом. Связи с чемпионата мира держатся. Сегодня нас не хватило на всю игру, а на чемпионате мира мы спокойно выдерживали 120 минут, вот это немного напрягает".
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