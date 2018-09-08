Прогноз на матч Эстония — Греция: смогут ли греки увезти 3 очка из Таллина

Эстония — Греция. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (08.09.2018, 21:45 мск).

Сборная Эстонии сыграет со сборной Греции в очередном матче первого тура Лиги наций. Эстонцы считаются потенциальными аутсайдерами второй группы лиги C, в то время как греков называют основным претендентом на повышение в классе. Тем не менее букмекеры полагают, что прибалты в этой встрече могут дать бой и претендовать по крайней мере на ничью.

Коэффициенты на матч: П1 — 4.80, X — 3.10, П2 — 2.02. ТБ 2,5 — 3.24, ТМ 2,5 — 1.40.

Сборная Эстонии

Сборная Эстонии на своём уровне провела отборочный цикл ЧМ-2018, заняв в своей группе четвёртое место с 11-ю очками, сумев опередить не только Гибралтар, но и Кипр. Главным тренером команды продолжает оставаться Мартин Рейм . Но в 2018-м году эстонцы показывают не лучшие результаты. На мартовском сборе они сыграли лишь вничью с Арменией (0:0) и проиграли Грузии (0:2). По завершении же клубного евросезона сборная Эстонии заняла лишь второе место на Кубке Балтики, обыграв Литву (2:0), но проиграв Латвии (0:1), а затем был проигрыш в товарищеском матче команде Марокко (1:3).

Сборная Греции

Сборная Греции выступала в той же отборочной группе ЧМ-2018, что и Эстония, и греки были достаточно близки к выходу на мировое первенство — они попали в стыковые матчи, сумев на 2 очка опередить сборную Боснии и Герцеговины. Но со жребием команде Михаэля Скиббе не повезло — ей попалась сборная Хорватии (1:4, 0:0), которая легко добилась победы, и впоследствии стала финалистом мундиаля. 53-летний немец продолжает работать с греческой сборной. В этом году греки провели лишь 3 контрольных встречи — в марте было поражение от Швейцарии (0:1) и победа над Египтом (1:0), а в конце мая они уступили Саудовской Аравии (0:2).

Где смотреть матч

В 21:35 по московскому времени телеканал «Матч! Футбол 2» начнёт прямую трансляцию матча Эстония — Греция.

Статистика личных встреч

Сборная Эстонии никогда ранее не обыгрывала сборную Греции: +0=2-2, разница мячей — 4:8. Команды играли друг с другом в недавнем отборе на ЧМ-2018, и тогда эстонцы проиграли дома 0:2, а вот в Греции сумели удержать ничью 0:0.

Интересные факты

Сборная Эстонии выиграла лишь 1 матч из последних семи (+1=3-3, 5:8);

Сборная Эстонии имеет 11-матчевую безничейную серию в домашних официальных матчах (+5=0-6, 10:10);

Сборная Греции никогда ранее не проигрывала сборной Эстонии (+2=2-0, 8:4);

Сборная Греции выиграла лишь 1 матч из последних пяти (+1=1-3, 2:7);

Сборная Греции проиграла лишь 1 матч в последних шести официальных матчах на выезде (+3=2-1, 10:7).