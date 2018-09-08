Сборная России: «Дзюбомания — она везде»

После матча Лиги наций между сборными Турции и России (1:2) фанаты сфотографировались с форвардом Артемом Дзюбой . Пресс-служба российской команды в Инстаграме назвала это «Дзюбоманией».

"Дзюбомания — она везде. Тем временем, команда отправляется в Ростов-на-Дону, где 10 сентября сыграет c Чехией", — говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Дзюбомания — она везде☺ Тем временем, команда отправляется в Ростов-на-Дону, где 10 сентября сыграет c Чехией. ⠀ #СборнаяРоссии #ЛигаНаций #NationsLeague #ТурцияРоссия #ВместеМыКоманда

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) 7 Сен 2018 в 3:03 PDT