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Сборная России: «Дзюбомания — она везде»
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Сборная России: «Дзюбомания — она везде» 

Спорт-Экспресс 40 минут назад
После матча Лиги наций между сборными Турции и России (1:2) фанаты сфотографировались с форвардом Артемом Дзюбой. Пресс-служба российской команды в Инстаграме назвала это «Дзюбоманией».
"Дзюбомания — она везде. Тем временем, команда отправляется в Ростов-на-Дону, где 10 сентября сыграет c Чехией", — говорится в сообщении.
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Дзюбомания — она везде☺ Тем временем, команда отправляется в Ростов-на-Дону, где 10 сентября сыграет c Чехией. ⠀ #СборнаяРоссии #ЛигаНаций #NationsLeague #ТурцияРоссия #ВместеМыКоманда
Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) 7 Сен 2018 в 3:03 PDT
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