Сергей Анохин: Важно было после ЧМ доказать, что те победы были не случайными

Вице-президент РФС Сергей Анохин — о победе сборной России над командой Турции (2:1) в матче Лиги наций.

— Рад победе, потому что юношеские сборные, «молодежка» и «пляжники» не порадовали, поэтому было у меня плохое настроение, — приводит слова Анохина «Р-Спорт». — А теперь основная команда порадовала, плюс трансляция на Первом канале придает дополнительной значимости футболу.

Я поздравляю ребят, Станислава Саламовича Черчесова с этой победой, очень важно было после чемпионата мира доказать, что те победы были не случайными. Сборная, пусть и в обновленном составе, бьется в каждом матче за победу.

Конечно, было тяжело, особенно второй тайм, но у нас есть команда, харизма, сила, план на игру. Я надеюсь, что мы достойно выступим в Лиге наций.