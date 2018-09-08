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Сергей Анохин: Важно было после ЧМ доказать, что те победы были не случайными
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Сергей Анохин: Важно было после ЧМ доказать, что те победы были не случайными 

Советский спорт 8 минут назад
Вице-президент РФС Сергей Анохин — о победе сборной России над командой Турции (2:1) в матче Лиги наций.
— Рад победе, потому что юношеские сборные, «молодежка» и «пляжники» не порадовали, поэтому было у меня плохое настроение, — приводит слова Анохина «Р-Спорт». — А теперь основная команда порадовала, плюс трансляция на Первом канале придает дополнительной значимости футболу.
Я поздравляю ребят, Станислава Саламовича Черчесова с этой победой, очень важно было после чемпионата мира доказать, что те победы были не случайными. Сборная, пусть и в обновленном составе, бьется в каждом матче за победу.
Конечно, было тяжело, особенно второй тайм, но у нас есть команда, харизма, сила, план на игру. Я надеюсь, что мы достойно выступим в Лиге наций.
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