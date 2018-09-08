Вице-президент РФС: сборная России доказывает, что успех на ЧМ-2018 не был случайным

«Сборная, пусть и в обновлённом составе, бьётся в каждом матче за победу. Конечно, было тяжело, особенно во втором тайме, но у нас есть команда, харизма, сила, план на игру. Я надеюсь, что мы достойно выступим в Лиге наций. Сборная начинает доказывать неслучайность успеха на чемпионате мира. Надеюсь, что победное шествие продолжится», — цитирует чиновника РИА Новости

По словам Анохина, у российских футболистов, тем не менее, не получится выигрывать в каждом матче.

«Мы теперь живём на позитиве в футболе, это самое главное. Люди смотрят футбол, любят нашу сборную, и она отвечает болельщикам тем же», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла Турцию в Лиге наций.