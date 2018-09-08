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Вице-президент РФС: сборная России доказывает, что успех на ЧМ-2018 не был случайным
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Вице-президент РФС: сборная России доказывает, что успех на ЧМ-2018 не был случайным 

RT на русском + ещё 1 33 минуты назад
Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин прокомментировал игру сборной России в матче Лиги наций с Турцией, который завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 2:1.
«Сборная, пусть и в обновлённом составе, бьётся в каждом матче за победу. Конечно, было тяжело, особенно во втором тайме, но у нас есть команда, харизма, сила, план на игру. Я надеюсь, что мы достойно выступим в Лиге наций. Сборная начинает доказывать неслучайность успеха на чемпионате мира. Надеюсь, что победное шествие продолжится», — цитирует чиновника РИА Новости.
По словам Анохина, у российских футболистов, тем не менее, не получится выигрывать в каждом матче.
«Мы теперь живём на позитиве в футболе, это самое главное. Люди смотрят футбол, любят нашу сборную, и она отвечает болельщикам тем же», — добавил он.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла Турцию в Лиге наций.
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