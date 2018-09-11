Вице-президент РФС: сборная России по футболу после ЧМ-2018 эволюционирует от игры к игре

В понедельник сборная России в товарищеском матче в Ростове-на-Дону разгромила команду Чехии со счетом 5:1. Это была вторая игра россиян после домашнего чемпионата мира, ранее они выиграли на выезде у команды Турции в Лиге наций со счетом 2:1.

"Вчера эмоции переполняли не только из-за крупной победы, но еще и потому, что порадовал 12-й игрок в лице ростовских болельщиков. Стадион был переполнен, зрители активно поддерживали нашу команду, ребята действительно подарили людям праздник. Я уверен, что после таких игр популярность футбола в стране будет расти огромными темпами во всех регионах", — заявил Анохин.

Собеседник агентства отметил важность того факта, что сборная России играла экспериментальным составом. «Ребята выложились по максимуму, а сборная становится командой, в которую игроки приезжают с удовольствием. У футболистов есть запредельная мотивация играть в каждом матче, несмотря на его статус. Сборная уже перешагнула чемпионат мира, который дал нам очень многое, я думаю, что у команды идет эволюция, она растет с каждой игрой», — отметил Анохин.

Роль капитана сборной России в матче с Чехией исполнил полузащитник Юрий Газинский . «Тренерский штаб смотрит новых игроков, использует и тех, кто уже стал визитной карточкой команды. Посмотрите, вчера был капитаном Газинский, до чемпионата мира такое было трудно представить. А сейчас это никого не удивляет, все стали весомыми и важными игроками для сборной, что очень важно», — сказал вице-президент РФС.

Следующий матч россияне сыграют 11 октября в рамках Лиги наций против шведов в Калининграде. «Уверен, что эта игра также соберет аншлаг», — подытожил собеседник агентства.