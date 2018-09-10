Вице-президент РФС: сборная уже приучила всех к победам

"Игра с чехами будет контрольной, и ее результат не столь важен. Хотя сборная уже приучила всех к победам — болельщики будут ждать от команды положительного результата и хорошей игры. В то же время есть возможность проверить ближайший резерв, так что я не вижу большой проблемы в отсутствии лидеров. Зато у них будет больше времени, чтобы залечить травмы и подготовиться к будущим матчам сборной", — уверен функционер.