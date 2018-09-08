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Вице-президент РФС: успех России на ЧМ-2018 не был случайным
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Вице-президент РФС: успех России на ЧМ-2018 не был случайным 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин прокомментировал игру сборной России в матче Лиги наций с Турцией (2:1), передает "РИА Новости".
"Сборная, пусть и в обновленном составе, бьется в каждом матче за победу. Конечно, было тяжело, особенно во втором тайме, но у нас есть команда, харизма, сила, план на игру.
Я надеюсь, что мы достойно выступим в Лиге наций. Сборная начинает доказывать неслучайность успеха на чемпионате мира. Надеюсь, что победное шествие продолжится", — заявил Анохин.
Ранее вратарь сборной России Лунев поблагодарил фанатов за поддержку.
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