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Кто был лучшим в составе сборной России в Турции?
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Кто был лучшим в составе сборной России в Турции? 

Чемпионат.com + ещё 30 8 сентября 2018
В матче первого тура лиги B группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Турции принимала Россию. Встреча проходила на стадионе «Шенол Гюнеш» и завершилась победой гостей со счётом 2:1. Забитыми мячами в составе нашей команды отметились Денис Черышев и Артём Дзюба. «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: кто был лучшим в составе сборной России в Турции?
10 сентября россияне сыграют контрольный матч с Чехией в Ростове-на-Дону. «Сборная Турции в этот день встретится со шведской командой на выезде.
Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.
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