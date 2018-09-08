Кто был лучшим в составе сборной России в Турции?

В матче первого тура лиги B группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Турции принимала Россию. Встреча проходила на стадионе «Шенол Гюнеш» и завершилась победой гостей со счётом 2:1. Забитыми мячами в составе нашей команды отметились Денис Черышев Артём Дзюба . «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: кто был лучшим в составе сборной России в Турции?

10 сентября россияне сыграют контрольный матч с Чехией в Ростове-на-Дону. «Сборная Турции в этот день встретится со шведской командой на выезде.

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