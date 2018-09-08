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Черчесов назвал одним словом главную особенность сборной России
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Черчесов назвал одним словом главную особенность сборной России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился, какой стиль у нынешней футбольной команды страны, передает Sport24.
"Наш стиль — команда. Одно слово. Все, кто приезжает, знают слово «мы». А не слово «я». «Я» идет во вторую очередь. Плюс связи после чемпионата мира сохранились. Хотя на чемпионате мы отыгрывали по 120 минут качественно. А сегодня минут на 15-20 сборную не хватило. И это чуть-чуть напрягает.
Что изменилось по сравнению с матчем против Турции два месяца назад? Принципы игры мы не поменяли. Но учли те ошибки, которые допустили в Москве. Тем более сегодня была официальная игра, а не товарищеская", — заявил Черчесов.
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча с Турцией.
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