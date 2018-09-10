Юран прокомментировал победу сборной России в первом матче Лиги наций

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран прокомментировал недавнюю победу сборной России над командой Турции в первом туре Лиги наций УЕФА со счетом 2:1, сообщает газета «Известия»

Победа над Турцией — хороший результат, который говорит сам за себя. В первом тайме наша сборная показывала хороший футбол, во втором сыграли похуже, но наш голкипер Лунев несколько раз спасал команду. В то же время надо понимать, что сейчас у Турции команда не того уровня, что была раньше. Когда-то оттуда и ничью было сложно увезти", — заявил экс-футболист.