Манчини порассуждал о ничьей со сборной Польши

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал комментарии после матча первого тура Лиги Наций против Польши.

"Это первая важная игра, поэтому мы ошибались, но в целом сыграли хорошо. Мы слишком часто допускали ошибки при переходе из обороны в атаку, и Польша получала возможность контратаковать — в принципе это и было её планом на игру. У нас есть много молодых игроков, на которых можно опереться. Думаю, второй тайм это показал — мы нагнетали и, самое главное, меньше ошибались в передачах" — цитирует Манчини Football Italia.