Гол Неймара принес сборной Бразилии победу над США

Сборная Бразилии одержала победу над США в товарищеском матче, сообщает Sport24.

Встреча прошла в Ист-Рутерфорде (США) и завершилась со счетом 2:0 в пользу бразильской команды.

Бразилия забила оба мяча в первом тайме. На 11-й минуте отличился Роберто Фирмино , а на 43-й Неймар реализовал пенальти, установив окончательный счет встречи.

Следующий матч Бразилия проведет против Сальвадора, а США встретится с Мексикой.

Ранее сообщалось, что Неймар просит вернуть его в «Барселону».

Товарищеские матчи США — Бразилия — 0:2 Голы: 0:1 — Фирмино, 11; 0:2 — Неймар (пенальти), 43.