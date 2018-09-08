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Гол Неймара принес сборной Бразилии победу над США
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Гол Неймара принес сборной Бразилии победу над США 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Сборная Бразилии одержала победу над США в товарищеском матче, сообщает Sport24.
Встреча прошла в Ист-Рутерфорде (США) и завершилась со счетом 2:0 в пользу бразильской команды.
Бразилия забила оба мяча в первом тайме. На 11-й минуте отличился Роберто Фирмино, а на 43-й Неймар реализовал пенальти, установив окончательный счет встречи.
Следующий матч Бразилия проведет против Сальвадора, а США встретится с Мексикой.
Ранее сообщалось, что Неймар просит вернуть его в «Барселону».
Товарищеские матчи США — Бразилия — 0:2 Голы: 0:1 — Фирмино, 11; 0:2 — Неймар (пенальти), 43.
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