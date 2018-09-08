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Голы Фирмино и Неймара принесли сборной Бразилии победу в матче с США
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Голы Фирмино и Неймара принесли сборной Бразилии победу в матче с США 

Чемпионат.com + ещё 2 1 час назад
Сборная Бразилии обыграла национальную команду США в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Метлайф» в американском городе Ист-Рутерфорд и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Тите.
Счёт на 11-минуте с передачи Дугласа Косты открыл бразильский нападающий Роберто Фирмино. Форвард сборной Бразилии Неймар укрепил преимущество гостей, реализовав пенальти на 43-й минуте встречи. Во втором тайме команды не смогли отметиться забитыми мячами.
Напомним, на прошедшем чемпионате мира—2018 национальная команда Бразилии сумела добраться до 1/4 финала турнира, где со счётом 1:2 уступила будущим бронзовым призёрам мундиаля — команде Бельгии. Сборная США не смогла попасть на турнир в России.
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