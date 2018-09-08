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Дубль Суареса помог сборной Уругвая разгромить Мексику в товарищеском матче
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Дубль Суареса помог сборной Уругвая разгромить Мексику в товарищеском матче 

Чемпионат.com + ещё 3 53 минуты назад
Футболисты сборной Уругвая в товарищеском матче в Хьюстоне на «NRG-стэдиум» переиграли национальную команду Мексики. Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Оскара Табареса.
В составе победителей дублем отметился Луис Суарес, а ещё по голу на свой счёт записали Хосе Мария Хименес и Гастон Перейро. За сборную Мексики точным ударом с пенальти отметился Рауль Хименес. Стоит отметить, что на 75-минуте матча Хименесу не удалось второй раз отличиться с «точки».
Напомним, на прошедшем чемпионате мира—2018 национальная команда Уругвая сумела добраться до 1/4 финала турнира, где со счётом 0:2 уступила будущим победителям мундиаля — команде Франции. Сборная Мексики команда вышла из группы и уступила Бразилии в матче 1/8 финала (0:2).
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