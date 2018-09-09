Сборная Дании одолеет Уэльс в матче Лиги наций, считают эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча второго тура Лиги наций УЕФА Дания — Уэльс (Лига B. Группа 4). Начало встречи 9 сентября 2018 года запланировано на 19:00 по московскому времени.

Аналитики считают Данию фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.00. На победу Уэльса можно поставить за 3.60, на ничью — за 3.40.

Поставить на победу хозяев по итогам первого тайма и всего матча можно за 3.20. Самый вероятный счёт — 1:0 в пользу хозяев (6.25).

Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.05. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.80.

Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.30, тотал меньше данного значения котируется за 1.60.

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