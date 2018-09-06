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Мирча Луческу: Черчесов сделал из России очень сильную команду
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Мирча Луческу: Черчесов сделал из России очень сильную команду 

Советский спорт + ещё 4 6 сентября 2018
Матч Турция — Россия состоится завтра, 7 сентября, в Трабзоне.
«Сборная России — отличная команда! Ваша команда на ЧМ-18 играла в очень организованный, дисциплинированный футбол, хорошо использовала контратаки. Конечно, Дзюба был просто в супер-форме! Как и сейчас, собственно.
Черчесов — очень умный человек. И сделал из России очень сильную команду», — цитирует Луческу Sport24.ru.
Сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где проиграла команде Хорватии в серии послематчевых пенальти.
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